In Anbetracht einer zuletzt gestiegenen Kerninflationsrate ist die Zinserhöhung um 50 Basispunkte notwendig gewesen.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank In Anbetracht einer zuletzt gestiegenen Kerninflationsrate ist die Zinserhöhung um 50 Basispunkte notwendig gewesen. Es ist nämlich keineswegs so, dass in Sachen Inflation in der Schweiz alles gut wäre. Darauf weist auch die SNB in ihrer Mitteilung hin: Es sei nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig seien, um die Preisstabilität in...

Den vollständigen Artikel lesen ...