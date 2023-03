Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller hat im vergangenen Jahr eine Produktionsmenge von 321 Megawatt erreicht und lag damit im Plan. Doch der weitere Ausbau in Gigawatt-Dimensionen läuft bereits. Dabei helfen Meyer Burger zwei weitere Abnahmevereinbarungen mit großen Kunden. Beim EU Innovationsfonds hat sich das Unternehmen zudem um eine Förderung in dreistelliger Millionenhöhe beworben. Die Entscheidung dazu soll im Sommer fallen.Der Wiederaufbau der Solarindustrie in Deutschland läuft. Meyer Burger ist ein gutes Beispiel dafür, denn es zeigt auch, alles braucht Zeit. Das Schweizer Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...