Zendure, eines der am schnellsten wachsenden Energy-Tech-Start-ups mit Sitz in den Technologiezentren des Silicon Valley in den USA und der Greater Bay Area in China und Japan, wird mit dem Balkonspeichersystem SolarFlow den Markt von Balkonkraftwerken revolutionieren. Denn mit dem Balkonspeicher SolarFlow von Zendure verschenken umweltbewusste Solaranlagen-Liebhaber keine Energie mehr. Das Plug&Play-Speichersystem ist damit die optimale Ergänzung für bereits bestehende Balkonkraftwerke. Es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...