Der Schritt des Unternehmens steht im Zusammenhang mit dem Stellenabbau in der gesamten Technologiebranche.Lausanne - Der Mäuse- und Keyboardproduzent Logitech baut rund 300 Arbeitsplätze ab. Bloomberg berichtete darüber bereits am Mittwochabend, am Donnerstag bestätigte ein Sprecher des Unternehmens den Stellenabbau auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. «Das bedeutet auch, dass leider eine begrenzte Anzahl von Personen aus der Schweiz betroffen ist», sagte der Sprecher, ohne eine genaue Zahl zu...

