Sarah Kreienbühl wird per 1. April 2023 Mitglied der Geschäftsleitung bei Kühne + Nagel International AG und CHRO mit Zusatzverantwortung für Nachhaltigkeit.Zürich - Nora Teuwsen und Thomas Amstutz wurden an der 63. Generalversammlung neu in den Vorstand der Schweizerischen Managementgesellschaft (SMG) gewählt. Lukas Braunschweiler übergibt sein Amt als Präsident nach fünf Jahren engagierter Tätigkeit an Sarah Kreienbühl. Die SMG ist eine Vereinigung mit über 1'000 Mitgliedern, mehrheitlich Entscheidungsträger der Schweizer Wirtschaft.

