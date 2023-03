Mercadona, ein Unternehmen für physische Supermärkte und Online-Verkauf in Spanien und Portugal, hat seinen konsolidierten Umsatz bei konstanter Fläche in dem Jahr 2022 um 11 % auf 31.041 Millionen EUR gesteigert. Davon entfallen 30.304 Millionen auf das Geschäft in Spanien und die restlichen 737 auf Portugal, wo die Entwicklung der 39 Filialen es ermöglicht hat, den...

