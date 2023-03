Der Dow Jones Industrial beendet den Handel mit einem kleinen Erholungsgewinn von 0,23 Prozent auf 32 105,25 Punkte.New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt im Plus geschlossen. Damit machten sie einen Teil ihrer deutlichen Vortagesverluste wett. Neue Aussagen der US-Finanzministerin stützten die Stimmung, nachdem Janet Yellen am Vortag noch erheblich zum Rückschlag an der Wall Street beigetragen hatte. Am Vortag, als die US-Notenbank Fed wie erwartet den Leitzins moderat...

Den vollständigen Artikel lesen ...