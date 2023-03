Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) hat die "Solarpotenzialstudie in Hamburg. Nicht nur Schietwetter in Hamburg!" vorgelegt. Demnach sind auf hamburgischem Staatsgebiet eine Photovoltaik-Leistung von 9,4 GW und ein Ertrag von knapp 7 TWh realisierbar. Das entspricht circa zwei Drittel der jährlichen Stromnachfrage. "Die Studie der TU Hamburg im Auftrag des Clusters Erneuerbare Energien zeigt eindrucksvoll, wie groß das Potenzial beim Photovoltaik-Ausbau in Hamburg ist.", sagt Jens Kerstan, ...

