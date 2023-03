Der SMI notiert um 9.15 Uhr um 0,66 Prozent tiefer bei 10'647,95 Punkten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse im frühen Handel am Freitag weiter nach. Händler verweisen auf die Entwicklung an den US-Aktienbörsen, die am Vortag zwar höher geschlossen, aber nach dem Handelsende in Europa noch an Terrain eingebüsst haben. Grund dafür sei der anhaltende Stress im Bankensektor, heisst es bei Börsianern. US-Finanzministerin Janet Yellen habe mit ihren...

