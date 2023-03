Ein halbes Jahr nach der Ankündigung können die Konzerne jetzt loslegen. Sie wollen Großserienfertigung für Kathodenmaterialien und Vorläufermaterialien in Europa aufbauen. Allerdings sind weder der Name für das Joint Venture noch der Produktionsstandort gefunden.Power Co und Umicore haben die finalen Genehmigungen für die Gründung eines Joint Ventures zur Herstellung von Batteriematerialien erhalten. Das neue Batterieunternehmen von Volkswagen und der belgische Materialtechnologie-Konzern wollen nun zügig mit den Vorbereitung für ihre Massenproduktion von Kathodenmaterialien (CAM) und Vorläufermaterialien ...

