Die Schweizerische Post hat am Freitag ihr 75 Millionen Franken teures neues Paketzentrum in Pratteln BL in Betrieb genommen. Im Gebäude ist auch die Verzollung untergebracht.Pratteln BL - Die Schweizerische Post hat am Freitag ihr 75 Millionen Franken teures neues Paketzentrum in Pratteln BL in Betrieb genommen. Im Gebäude ist auch die Verzollung untergebracht. Bis zu 10'000 Pakete pro Stunde und bis zu 160'000 Pakete pro Tag können die neuen Sortiermaschinen in Pratteln verarbeiten, wie die Post am Freitag mitteilte. Die meisten Pakete für die Region Basel werden...

