Gegenüber dem Schweizer Franken fällt der Euro wieder klar unter die 0,99er-Marke auf 0,9866 Franken.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag bisher deutlich nachgegeben. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0736 US-Dollar und damit etwa einen Cent weniger als im Tageshoch. Gegenüber dem Schweizer Franken fällt der Euro wieder klar unter die 0,99er-Marke auf 0,9866 Franken. Der Dollar hat im Gegenzug zu vielen Währungen zugelegt. Auch gegenüber dem Franken kostet die US-Währung am...

