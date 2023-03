Baden-Baden - Die irische Rockband U2 steht mit "Songs Of Surrender" auf Platz eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Damit gelingt der Gruppe ihre neunte Spitzenplatzierung. Trettmann, Kitsch-Krieg & SFR folgen an zweiter Stelle mit "Insomnia". In den Single-Charts landen Udo Lindenberg und Apache 207 zum achten Mal mit "Komet" auf dem ersten Rang. Miley Cyrus ("Flowers") und Ayliva feat. Mero ("Sie weiß") verharren auf den Plätzen zwei und drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

