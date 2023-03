München - Nun ist es offiziell: Julian Nagelsmann ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Der Verein bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte vom Vorabend.



Auch die Assistenztrainer Dino Toppmöller, Benjamin Glück und Xaver Zembrod werden freigestellt. Nagelsmanns Nachfolger wird Thomas Tuchel. Dieser erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und wird nach Vereinsangaben am Montag erstmals das Training leiten. Tuchel hatte bis letztes Jahr den FC Chelsea trainiert, war aber nach einer Niederlage gegen Dinamo Zagreb am 1. Spieltag der Uefa Champions League 2022/23 freigestellt worden.



Vorherige Trainerstationen waren unter anderem Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und 1. FSV Mainz 05. Die Entscheidung haben nach Vereinsangaben der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Abstimmung mit dem Präsidenten Herbert Hainer gefällt. "Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert", sagte dazu Oliver Kahn.

