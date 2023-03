Der EuroStoxx50 büsst am Freitag 1,82 Prozent auf 4130,62 Punkte ein.Paris / London - Die grossen Börsen Europas haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie verringerten allerdings ihre Verluste im Handelsverlauf etwas und folgten damit der Wall Street. «Die Anleger mussten eine weitere Woche mit schlechten Nachrichten rund um den Finanzsektor überstehen», kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Zwar habe es zwischenzeitlich so ausgesehen...

Den vollständigen Artikel lesen ...