Der mit Verlusten in den Tag gestartete Dow Jones Industrial schliesst mit plus 0,41 Prozent auf 32 237,53 Punkte knapp unter seinem Tageshoch.New York - Eine Entspannung im US-Banksektor hat den US-Börsen am Freitag nach einem schwächeren Auftakt ins Plus verholfen. Vor allem schwer angeschlagene Regionalbanken-Aktien erholten sich. Das Vertrauen sei aber fragil und die Schwankungen an den Börsen dürften vorerst hoch bleiben, sagte ein Investmentstratege. Womöglich müssten die politischen Entscheidungsträger noch mehr zum Erhalt des...

