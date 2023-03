Sorgen rund um eine neuerliche Verschärfung einer Banken-Krise drückten zum Wochenschluss erneut die Notierungen am deutschen Aktienmarkt deutlich in die Tiefe. Die Verunsicherung ging sogar so weit, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz dazu genötigt fühlte, zu erklären, dass das europäische Bankensystem stabil sei. Natürlich ist es aus Sicht von Marktteilnehmern ...

