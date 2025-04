Das Berliner Biotech-Unternehmen Pentixapharm (DE000A40AEG0) hat einen Produktionsvertrag für sein Krebsmedikament Y90-PentixaTher mit der Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH abgeschlossen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die geplanten klinischen Studien, in denen die Wirksamkeit des neuen Medikaments bei Patienten getestet werden soll.

Pentixapharm entwickelt zielgerichtete Krebsmedikamente

Das Medikament Y90-PentixaTher gehört zu einer neuen Generation von Krebstherapien. Es besteht aus einem Molekül, das gezielt an bestimmte Krebszellen andocken kann - genauer gesagt an solche, die den sogenannten CXCR4-Rezeptor auf ihrer Oberfläche tragen. Dieser Rezeptor kommt häufig bei verschiedenen Blutkrebs-Arten wie Leukämie und Lymphomen vor, aber auch bei anderen Krebsarten.

An dieses Molekül ist ein radioaktiver Stoff, das Yttrium-90, gekoppelt. Diese Radioaktivität kann Krebszellen zerstören, sobald das Medikament an sie angedockt hat. Der Vorteil dieser Methode: Die Strahlung wirkt hauptsächlich dort, wo sich die Krebszellen befinden, während gesundes Gewebe weitgehend geschont wird. Zudem hat Yttrium-90 eine relativ kurze Halbwertszeit von 64 Stunden, was bedeutet, dass die Strahlenbelastung zeitlich begrenzt ist.

Diagnose und Therapie werden kombiniert

Ein besonderer Vorteil des Ansatzes von Pentixapharm ist die Kombination aus Diagnose und Therapie. Vor der eigentlichen Behandlung kann mit einem ähnlichen Molekül (Ga68-PentixaFor), das allerdings einen anderen radioaktiven Stoff enthält, ein Bild erstellt werden, das zeigt, wo sich die Krebszellen befinden. Nach der Behandlung kann auf die gleiche Weise kontrolliert werden, ob die Therapie angeschlagen hat.

Durch den neuen Vertrag übernimmt Eckert & Ziegler die Herstellung des Medikaments für die klinischen Studien nach den strengen Qualitätsstandards der Arzneimittelproduktion (GMP). Die maßgeschneiderten Dosen werden direkt an die Studienzentren geliefert. Zunächst geht es nur um Medikamente für die Forschungsphase - sollte das Mittel später zugelassen werden, will Pentixapharm über die weitere Produktion neu entscheiden.

Ob diese neue Therapie tatsächlich besser wirkt als bisherige Behandlungen, muss sich in den klinischen Studien erst noch zeigen. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, könnte dies sowohl für Patienten als auch für Anleger interessant sein.

