Pentixapharm präsentiert First-in-Class Glykan-abhängigen CD24-Antikörper GT-008 für solide Tumore auf der AACR 2025



25.04.2025

Berlin, 25. April 2025 - Pentixapharm, ein biopharmazeutisches Entwicklungsunternehmen mit Fokus auf Radiopharmazeutika, stellt auf der diesjährigen Tagung der American Association for Cancer Research (AACR) präklinische Daten zu seinem Antikörper GT-008 vor. Die Präsentation hebt den einzigartigen, glykosylierungsabhängigen Bindungsmechanismus von GT-008 hervor, der im Vergleich zu herkömmlichen CD24-Antikörpern eine deutlich höhere Zielgenauigkeit ermöglicht. GT-008 ist ein monoklonaler Antikörper, der eine tumorspezifische O-Glykosylierungsform des Zelloberflächenproteins CD24 erkennt - ein Marker, der mit dem Fortschreiten von Tumoren assoziiert ist. Da diese spezielle Glykosylierungsform in gesundem Gewebe kaum vorkommt, bindet GT-008 hochspezifisch an Krebszellen und reduziert gleichzeitig die Bindung an CD24-positive gesunde Zellen. Dadurch wird das Risiko on-target/off-tumor-bedingter Nebenwirkungen deutlich gesenkt und eine zentrale Einschränkung bisheriger CD24-Ansätze überwunden. GT-008 zeigt eine starke Bindung und Internalisierung in einer Vielzahl solider Tumoren, darunter Endometrium-, Brust- und Eierstockkrebs sowie Hautkrebs. Sein Format ermöglicht eine flexible Integration unterschiedlicher Payloads - von Zytostatika bis hin zu Radiotherapeutika - und unterstützt damit vielfältige therapeutische Modalitäten. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird derzeit eine In-vitro und In-vivo-Proof-of-Concept-Studie mit einer radiomarkierten Version durchgeführt und legt damit den Grundstein für ein mögliches Radiokonjugat zur Behandlung solider Tumoren für die Pipeline von Pentixapharm. Details: Titel: Improving druggability of a promising tumor target by the novel glycosylation-dependent mAb GT-008 for treatment of solid tumors

Improving druggability of a promising tumor target by the novel glycosylation-dependent mAb GT-008 for treatment of solid tumors Session: Enhanced Antibodies, TCR Constructs, Cytokines and Chimeric Proteins

Enhanced Antibodies, TCR Constructs, Cytokines and Chimeric Proteins Beginn: April 28, 2025, 2PM CDT

April 28, 2025, 2PM CDT Sektion: Poster Section 35

Poster Section 35 Posternummer: 24

24 Präsentationsnummer : 3429

: 3429 Ort: AACR 2025, McCormick Place Convention Center, Chicago, Illinois Das Poster finden Sie hier: Link Über Pentixapharm



Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Pentixapharm engagiert sich für die Entwicklung ligandenbasierter, first-in-class Radiopharmazeutika mit hoher Differenzierung sowie großem Potenzial für die Kommerzialisierung in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf. Die Pipeline umfasst CXCR4-zielgerichtete Wirkstoffe in klinischer Entwicklung sowie ein Portfolio früher radionuklidbasierter Antikörperkonjugate zur Behandlung hämatologischer Erkrankungen, solider Tumoren sowie von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-, endokrinen und Immunsystems. Kontakt: Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com



