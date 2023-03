Der Wirtschaftspreis geht 2023 an Catarina Dahlin, Marie-France Tschudin und Antoinette Hunziker-Ebneter.Zürich - Das Swiss Economic Forum (SEF) hat drei Frauen mit einem herausragenden unternehmerischen Leistungsausweis mit dem SEF.WomenAward ausgezeichnet. Der Wirtschaftspreis ging an Catarina Dahlin, Marie-France Tschudin und Antoinette Hunziker-Ebneter. Mit dem Award verfolgt das Swiss Economic Forum drei Zielsetzungen: Stärkung der Visibilität von Wirtschaftsfrauen in der breiten Öffentlichkeit...

