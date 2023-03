Mit einem Wochengewinn von 10,92 Prozent hat es der Rüstungskonzern aus Düsseldorf ganz oben auf das Treppchen im DAX geschafft. Die Rheinmetall-Aktie ISIN: DE0007030009 befindet sich nach einer größeren Korrektur seit Oktober 2022 in einem schönen Aufwärtstrend und eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Trotz über 350 Prozent Kursgewinn in den letzten drei Jahren sehen einige Experten noch Gewinnpotenzial. J.P. Morgan hat am Freitag ein Kursziel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...