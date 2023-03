Berlin - Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wirft der Gewerkschaft Verdi vor, den für Montag geplanten bundesweiten Warnstreik für eigene Interesse zu missbrauchen. "Tarifverhandlungen dürfen nicht zur Anwerbung neuer Mitglieder missbraucht werden", sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter der "Bild" (Montagsausgabe).



"Der Gesetzgeber muss sich fragen, wie lange er sich das alles von der Seitenlinie aus noch anschauen will." Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke hatte zuvor in der "Bild am Sonntag" erklärt, viele Beschäftigte, die sich erstmals an einem Arbeitskampf beteiligen, würden anschließend in die Gewerkschaft eintreten. Kampeter warf Werneke vor: "Die Rituale sind völlig aus der Zeit gefallen - gerade auch mit Blick auf die vielen Krisen und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine." Solche massiven Streiks sollten "nicht am Anfang einer Auseinandersetzung stehen, sondern - wenn überhaupt - am Ende", sagte Kampeter der Zeitung.



"Die Gewerkschaften verspielen jede Glaubwürdigkeit. Wir sind schließlich im 21. Jahrhundert. Hinzu kommt: Gute Tarifabschlüsse wurden mit privaten Arbeitgebern auch ohne Streik erreicht."

