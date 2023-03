Der Telekommunikationsanbieter Telefónica Deutschland ISIN: DE000A1J5RX9 bewegt sich seit Februar in einer Seitwärtsbewegung mit Ausbruchsversuchen nach oben und unten im Bereich zwischen etwa 2,80 Euro und 3,00 Euro. Am Dienstag gab es wieder einen Ausbruchsversuch, der kurz bis 2,967 Euro reichte und danach knickte die Aktie ein. Am Freitag gab es ein erstes Verkaufssignal, als mit einer kleinen Abwärtslücke eine Unterstützung unterschritten wurde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...