Am Dienstag, dem 7., und Mittwoch, dem 8. März, fand ein physisches Treffen des Branchengremiums Obst & Gemüse von GS1 Germany statt. Dieses Treffen fand in der Zentrale von PfalzMarkt, in Mutterstadt bei Mannheim statt. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Harmonisierung des EDI-Messagings. Die Bestellnachricht stand bei diesem Treffen im Fokus. Foto © GS1 Germany bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...