"Mit einem Minus von 4% hat sich der Gesamtmarkt (...) recht gut gehalten. Das ist auch richtig so, denn die Argumente für eine positive Entwicklung der Aktienmärkte sind nach wie vor gültig.Die Angst vor einer neuen Finanzkrise geht um. Ob sie schon da ist oder nicht, darüber scheiden sich die Geister. In den USA wurden drei grössere Regionalbanken geschlossen und die Credit Suisse musste unter die Fittiche der UBS schlüpfen. Das ist zwar nicht alltäglich, aber bei weitem nicht vergleichbar mit der Situation nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers. Damals haben viele Banken in die...

