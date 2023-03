Nach einem Brand in einem PV-Speicher von Senec hatte das Unternehmen die Speicher der gleichen Generation auf die Hälfte ihrer Nennkapazität begrenzt sowie Lade- und Entladeleistung gedrosselt. Seit Beginn dieser Woche fährt Senec die Beschränkungen wieder zurück. Dass Senec die Sicherheitsmaßnahmen nach dem Brand an der Solarbatterie überhaupt so schnell umsetzen konnte, liegt an der digitalen Ansteuerbarkeit der Systeme. Seit Wochenbeginn läuft laut Firmenangaben der "Konditionierungsbetrieb". ...

