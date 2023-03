Alpiq verkauft ihre bulgarischen Gesellschaften an die Renalfa Gruppe und setzt damit den eingeschlagenen Kurs zur geografischen Fokussierung auf ihre Kernmärkte fort.Lausanne - Alpiq verkauft ihre bulgarischen Gesellschaften (Alpiq Energia Bulgaria, den Windpark Vetrocom und Alpiq Wind Services) an die Renalfa Gruppe und setzt damit den eingeschlagenen Kurs zur geografischen Fokussierung auf ihre Kernmärkte fort. Alpiq hat sich mit der österreichischen Gesellschaft Renalfa IPP auf den Verkauf des Windparks Vetrocom in Bulgarien geeinigt. Der Windpark...

