Die Schweizerische Post hat von der Wettbewerbskommission grünes Licht für ihre Beteiligung an der Klara Business AG erhalten.Bern - Die Schweizerische Post hat von der Wettbewerbskommission (Weko) grünes Licht für ihre Beteiligung an der Klara Business AG erhalten. Im Rahmen einer vorgenommenen «Marktbeobachtung» waren keine Verstösse gegen das Kartellrecht festgestellt worden. Die Post zeigt sich in einer Medienmitteilung vom Montag über den positiven Bescheid der Weko erfreut. Dieser zeige, dass die Post mit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...