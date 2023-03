Rees-Haldern - Auf einer Landstraße im nordrhein-westfälischen Kreis Kleve sind in der Nacht zu Montag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie waren Mitfahrer in einem Fahrzeug, welches aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe einer Baumschule von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum am Straßenrand geprallt war, teilte die Polizei mit.



Die beiden Mitfahrer im Alter von 20 und 17 Jahren starben noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Fahrer erlitt unterdessen schwerste Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Unfallursache ein, der völlig zerstörte Pkw wurde sichergestellt. Da einige Angehörige der Verstorbenen sich an den Ort des Geschehens begeben hatten, wurde auch ein Notfallseelsorger hinzugerufen.