Kurz vor dem Mittag stand der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 mit 0,83 Prozent im Plus bei 4165,10 Zählern.Paris / London - An Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich die Wogen am Montag etwas geglättet. Nach den jüngsten Kursverlusten konnte der EuroStoxx50 zum Wochenstart wieder Boden gutmachen - kurz vor dem Mittag stand der Eurozonen-Leitindex mit 0,83 Prozent im Plus bei 4165,10 Zählern. Auch in Paris zeigte sich der französische Cac 40 von seiner freundlichen Seite, dort ging es zuletzt um 1...

