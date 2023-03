Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank sind in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie kaum je zuvor. Der starke Anstieg der Sichtguthaben dürfte im Zusammenhang mit den Problemen der Credit Suisse stehen.Zürich - Die Sichtguthaben bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind in der vergangenen Woche so stark gestiegen wie kaum je zuvor. Ursache dafür ist nach Ansicht von Experten die Liquiditätshilfe, welche die SNB der in Schieflage geratenen Credit Suisse in der vorletzten Woche gewährt hatte. Die Einlagen von Bund und Banken bei der SNB erreichten am 24. März 567,0 Milliarden Franken.

