Der SMI schliesst den Handelstag 1,43 Prozent fester bei 10'786,22 Punkten. Novartis-Aktien legen am Montag 7.7 Prozent zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag deutlich im Plus beendet. Händler sprachen in erster Linie von einer Gegenbewegung auf die Verluste von vor dem Wochenende. Am Freitag waren vor allem europäische Bankentitel wegen der Unsicherheiten im Finanzsystem phasenweise richtiggehend abgestürzt. Für etwas Aufwind habe aber auch der am Morgen veröffentlichte deutsche Ifo-Index...

