In Jordanien ermöglicht der nahende Frühling eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, doch der erhöhte Wasserverbrauch gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Lokalen Medien zufolge glauben die Erzeuger in dem Jordantal, dass der Temperaturanstieg zu einem Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion führt. Besonders bei einem Überschuss an Kartoffeln auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...