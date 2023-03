Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt ziehen im frühen Handel mehrheitlich an. Die Furcht von einer globalen Bankenkrise lasse etwas nach, heisst es in einem aktuellen Kommentar.Zürich - Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt ziehen im frühen Handel mehrheitlich an. Die Furcht von einer globalen Bankenkrise lasse etwas nach, heisst es in einem aktuellen Kommentar. So habe sich die Lage um die SVB in den USA und die Credit Suisse hierzulande deutlich beruhigt. Auch die rein stimmungsgetriebenen Kursabschläge wie bei der Deutschen Bank seien wieder aufgeholt worden.

