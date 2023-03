Es gilt, das Trauma der grossen Finanzkrise 2008 nicht wiederaufleben zu lassen. Insbesondere der Bankensektor, bei dem es um Geld geht und somit das Vertrauen an erster Stelle steht, erlebt stürmische Zeiten.Von Carina von Riegen, BlackRock Marktstrategin Den Zentralbanken ist daran gelegen, bei der Inflationsbekämpfung Kurs zu halten, wodurch Risse entstehen, allen voran im Bankensektor. Wir sahen erst kürzlich, dass Turbulenzen in den USA rund um die Silicon Valley Bank auftraten, gefolgt von der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und auch den spekulativen Verwerfungen in Deutschland.

Den vollständigen Artikel lesen ...