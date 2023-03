In einem ersten Schritt wurde die Finanzlösung der SAP S/4HANA Cloud sowie das Central Invoice Management eingeführt.Zürich - Das Baur au Lac in Zürich, wo Tradition, grosse Kontinuität aber auch moderner Geist zusammentreffen, rüstet sich mit einem innovativen Cloud ERP auf. In einem ersten Schritt wurde die Finanzlösung der SAP S/4HANA Cloud sowie das Central Invoice Management eingeführt. Mit dem neuen Finanzsystem können Daten in Echtzeit präzise interpretiert und analysiert werden und die...

Den vollständigen Artikel lesen ...