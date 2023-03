Bei der Genehmigung von Windenergieanlagen gilt es, Artenschutz und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Die sogenannte Habitatpotenzialanalyse soll dabei helfen. Häufig würden Windenergie-Projekte jedoch an unklaren oder fehlenden Vorgaben zum Artenschutz scheitern, heißt des in der Pressemitteilung des Bundesverbandes Windenergie (BWE) und des Bundesverbandes Energiewirtschaft (BDEW). Ein fehlender Baustein sei die Habitatpotenzialanalyse. Sie soll klären, wie interessant ein Windenergie-Standort ...

