Per 1. September 2023 übernimmt Anantha Ayer die Position des CEO der SwissSign AG. Er tritt damit die Nachfolge von Jürg Graf an, der in den Ruhestand geht.Glattbrugg - Wechsel an der Spitze von SwissSign: Per 1. September 2023 übernimmt Anantha Ayer die Position des CEO der SwissSign AG. Er tritt damit die Nachfolge von Jürg Graf an, der in den Ruhestand geht. Jürg Graf wird der SwissSign im Verwaltungsrat mit seinem Knowhow weiterhin zur Verfügung stehen. Anantha Ayer wird per 1. September 2023 neuer CEO der SwissSign AG.

