An Europas wichtigsten Aktienmärkten ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen - wenn auch mit angezogener Handbremse.Paris / London - An Europas wichtigsten Aktienmärkten ist es am Dienstag weiter nach oben gegangen - wenn auch mit angezogener Handbremse. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,13 Prozent auf 4170,22 Zähler. Der französische Cac 40 stieg zuletzt um 0,15 Prozent auf 7089,06 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,28 Prozent auf 7492,38 Zähler anzog. Mit den Gewinnen erholte sich der Markt weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...