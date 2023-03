Gestützt wurde der Euro am Dienstag durch eine stabile Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten. "Die Risikowahrnehmung geht weiter etwas zurück", kommentierten Experten der Dekabank.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag an seine Vortagsgewinne angeknüpft und ist deutlich über 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0821 Dollar, nachdem zuvor ein Tageshoch bei 1,0847 Dollar erreicht worden war. Gegenüber dem Schweizer Franken steigt der Euro deutlich an und nähert sich der Parität. Derzeit geht er zu 0,9970 nach 0,9883 Franken am frühen Morgen...

