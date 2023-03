Der SMI schliesst um 0,49 Prozent höher auf 10'839,11 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag fester geschlossen und damit die Erholung vom Wochenstart fortgesetzt. Die Angst vor einer neuen Bankenkrise habe ein wenig nachgelassen, hiess es am Markt. Die Nachricht, dass die US-Bank First Citizens BancShares alle Einlagen und Kredite der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernimmt, habe die Nerven der Anleger beruhigt.

