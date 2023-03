Mit einem Umsatzzuwachs von +4,7% in Österreich konnte SPAR die Marktführerschaft mit einem Marktanteil von 36,3% auf hohem Niveau festigen. In Italien und Kroatien trieb SPAR die Expansion weiter voran, sodass die SPAR Österreich-Gruppe mittlerweile ein Gebiet mit etwa 40 Millionen Menschen mit Lebensmitteln versorgt. SPAR St. Peter in der Au, Fam. Raindl und Lechner. Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...