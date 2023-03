Am Ende der chilenischen Avocado-Saison 2022/23 wird das Produktionsvolumen schätzungsweise 186.000 Tonnen erreichen, was einen Rückgang im Vergleich zu den 220.000 Tonnen der letzten Saison bedeutet, so ein Mitglied von SimFruit, Produce Report. Bildquelle: Shutterstock.com Laut Francisco Contardo, Exekutivdirektor des chilenischen Avocado-Komitees, wurde die Produktion in dieser...

Den vollständigen Artikel lesen ...