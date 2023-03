Noch heute finden in der Schweiz die Mehrheit der Handy- und Internet-Aboverkäufe offline statt, was dazu führt, dass rund drei Viertel der Schweizer 30 % zu viel für ihr Abo zahlen.Zürich - Der November ist der bekannteste Telekom-Monat im Jahr, mit grossen Rabatten rund um den Black Friday. Doch dieses Jahr startet alao den Black April, um den Schweizern die lukrativsten Handy- und Internet-Angebote auf dem Markt zu ermöglichen, ohne das Risiko einer Preissteigerung am Ende des Jahres aus inflationären Gründen. Der digitale Abo-Shop alao kooperiert hierbei mit den...

Den vollständigen Artikel lesen ...