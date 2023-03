Die Auslieferung des Solarmoduls an die Kunden hat bereits begonnen. Nach 30 Jahren im Einsatz in privaten Photovoltaik-Dachanlagen sollen die Module immer noch über mindestens 95 Prozent ihrer Nennleistung verfügen.Energiekonzepte Deutschland (EKD) setzt bei seinen Photovoltaik-Anlagen kündigt Topcon-Solarmodule des Photovoltaik-Herstellers Solyco Solar ein. Das bifaziale Glas-Glas-Solarmodul "AMPERE.Solar.Pro 400 TG" verfüge über eine Leistung von 400 Watt bei einer positiven Leistungstoleranz von 20 Watt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Wirkungsgrad betrage 21,5 Prozent. Die maximale ...

