Share: Seit dem Beginn der Bankenkrise in den Vereinigten Staaten und in Europa sind alle Bankaktien erheblich gefallen. Die Analysten von Natixis wollen herausfinden, ob der Rückgang der Bankaktienkurse in den USA und in der Eurozone rational ist oder nicht. Ist der Rückgang der Aktienkurse von Banken rational? "Die Banken in den USA und in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...