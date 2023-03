An der Schweizer Börse schliesst der SMI um 1,15 Prozent höher bei 10'963,31 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch klar fester abgeschlossen. Damit setzt die Börse den guten Lauf dieser Woche fort. Der Leitindex SMI kletterte zunächst über die Schwelle von 10'900 Punkten und nahm in der Folge die 11'000er-Marke ins Visier. Bis dahin fehlen aber noch einige Zähler. Gesucht waren zur Wochenmitte Tech-Titel, Zykliker und insbesondere die Papiere der...

