Der Niestetaler Wechselrichter-Hersteller SMA Solar Technology AG bestätigt die am 9. März 2023 veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2022 und hat am 29. März die Prognose für 2023 angehoben. Im Jahr 2022 stieg der Konzernumsatz laut der Pressemitteilung des Unternehmens um 8,4 Prozent auf 1.065,9 Mio. Euro (2021: 983,4 Mio. Euro). Die SMA bestätigt damit das positive Ergebnis für 2022, das am 9. März bereits vorläufig gemeldet wurde.Dabei hatte es in der Jahreshälfte noch Lieferengpässe ...

