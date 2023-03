Das hessische Photovoltaik-Unternehmen hat es sehr positives erstes Quartal hinter sich. Auch das abgelaufene Geschäftsjahr lief trotz diverser Schwierigkeiten in Summe äußerst zufriedenstellend. Derzeit prüft SMA auch, ob es den IRA für einen Produktionsaufbau in den USA nutzt.Die SMA Solar Technology AG hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz um 8,4 Prozent auf 1.065,9 Millionen Euro gesteigert. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) erhöht sich auf 70 Millionen Euro im Jahr 2022 - im Geschäftsjahr zuvor waren es noch 8,5 Millionen Euro, also eine Steigerung um 728 Prozent. Die sukzessive ...

