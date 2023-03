Im Jahr 2022 hatte Nestlé in Caudry produzierte Pizzen zurückgerufen und die beiden Produktionslinien der Buitoni-Fabrik geschlossen, nachdem es zu dutzenden schweren Vergiftungen durch E.Coli-Bakterien gekommen war.Lille - Nestlé schliesst seine im Zusammenhang mit kontaminierten Pizzen in die Schlagzeilen geratene Produktionsstätte im französischen Caudry nun endgültig. Das Werk war im war im vergangenen Jahr in einen Gesundheitsskandal verwickelt gewesen. Wegen ungenügender Umsätze wurde die Produktion Anfang Monat bereits eingestellt. Die Buitoni-Fabrik werde jetzt definitiv geschlossen...

